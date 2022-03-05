"اختنقوا من الحريق".. مصرع شقيقتين في العياط بسبب ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت شقيقتان مصرعهما، إثر تعرضهما لماس كهربائي في شقتيهما في العياط بالجيزة.

وتبين من التحريات أن الشقيقتين توفيتا مختنقتين بالحريق المشتعل بسبب الماس الكهربائي.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة، في إحدى قرى العياط، تبين من تحريات رجال المباحث أن حريقًا اشتعل بسبب ماس كهربائى، أدى إلى اختناق الشقيقتين، مما أسفر عن وفاتهما.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتمت معاينة مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.