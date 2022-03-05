"فصل رأس مواطن ومشي بها".. المتهم بـ"مذبحة الإسماعيلية" يطعن على حكم إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم المحامي وحيد الكيلاني، دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا في قضية اتهامه بذبح مواطن وقطع رأسه والتجول بها في شوارع الإسماعيلية.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت في 5 يناير الماضي حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم، وتقدم محاميه قبل انتهاء 60 يومًا - المدة القانونية للطعن على الاحكام - بطعن أمام محكمة النقض.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعدا لنظر طعن المتهم لتصدر حكمًا باتًا بالقضية.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وبعث المتهم عبدالرحمن نظمي، برسالة إلى أسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب جريمة القتل التي هزت الرأي العام في محافظة الإسماعيلية، والمتهم فيها بقطع رأس شخص والسير بها في الشارع.

وكان المتهم أقدم على ذبح شاب أمام أنظار المارة، بتقاطع شارع البحري مع شارع طنطا وسط مدينة الإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده وسار بين المارة حاملًا الرأس المفصول في يده وسط ذهول المواطنين.

وشهد محل ارتكاب الجريمة البشعة، استغاثة بعض المارة الذين تعالت صيحاتهم، حال ارتكاب المتهم الواقعة، وسيره حاملًا السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، "ساطور" تقطر منه الدماء.