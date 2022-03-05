شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: توفير وحدات سكنية مفروشة لـ1660 أسرة من مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتهاء أعمال لجان حصر العقارات بمناطق (السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة) والملاصقة لسور مجرى العيون، والذي يشهد محيطه أعمال تطوير وبدء أعمال تسكين بالتوازي مع خطة الدولة لتطوير المناطق الغير أمنة والمساكن المهددة لحياة المواطنين.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن أعمال نقل سكان المنطقة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال إزالة وتطوير المناطق الخطرة والغير أمنة ونقل سكانها لمساكن جديدة وتوفير حياة كريمة من خلال نقل قاطنيها لوحدات جديدة حضارية تتوافر بها كافة الخدمات.

وأشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بدأت في أعمال إزالات العقارات والتسكين بمناطق (السكر والليمون- الجيارة - حوش الغجر) ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة، وتطوير مناطق سور مجرى العيون والفسطاط وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأكدت، أنه من الحصر النهائي تبين وجود 520 عقارا، يسكنها 1660 أسرة و 241 محل و من خلال التنسيق الشامل والتعاون المثمر مع كافة الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة والقيادات الشرطية حتى يتم الانتهاء من كافة اعمال الازالات .

وتابعت جاري تسكين أهالينا بعد عمليات الاخلاء مباشرة في كومباند متكامل الخدمات بمنطقة الخيالة و التى تبعد بضع كيلومترات تقريبا عن مكان اقامتهم الاصلي بمساكن كاملة التجهيز والتأثيث وبكافة الاجهزة الكهربائية ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم ومن خلال توفير ( وحدات صحية ، مركز شباب ، مدارس ، خطوط نقل عام ، مخابز) كما تم توفير سيارات لنقل السكان وعمال لمساعدتهم على نقل متعلقاتهم الشخصية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فقد وعدت الحكومة واوفت للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتحقيق الخطة الحضارية والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية في اطار الجمهورية الجديدة .