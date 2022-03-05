شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية بأوكرانيا بعد وقف إطلاق النار بماريوبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا، بعد وقف إطلاق النار في ماريوبول، وقالت: "قواتنا سيطرت على عدة بلدات جديدة في أوكرانيا"، وفقا وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية، دعوتها لرعاياها المقيمين في روسيا، بمغادرة البلاد على الفور.

وكشف صندوق النقد الدولي، عن أن أوكرانيا طلبت تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار وذلك بعد أيام من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الكرملين لبحث الأزمة الأوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط أربع طائرات مقاتلة أوكرانية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ذكر في تصريحات له اليوم السبت، أن العقوبات المفروضة على روسيا بمثابة إعلان حرب علينا، ولا حاجة لإعلان الأحكام العرفية فى روسيا حاليا، وقد يتم فرض حالة طوارئ جزئية والذهاب إلى الشاملة إذا تطورت الأوضاع، مضيفا في كلمة له على هامش زيارته لأحد مراكز تدريب الطيارين تابعا لشركة الطيران الروسية، أن حالة الطوارئ في روسيا تفرض وفقا للقانون وبموافقة مجلس الأمن القومى، لافتا إلى أن العملية العسكرية فى اوكرانيا تجري وفق المخطط الزمني الذى تم وضعه من قبل هيئة الأركان الروسية.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن بلاده وضعت قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا، متابعا: "دمرنا الكثير من المستودعات في أوكرانيا التي تضم أسلحة غربية، وأي محاولة لفرض حظر طيران جوي من أي طرف سنعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب"، مشددا على أن الجيش الروسى قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه فى إطار العملية العسكرية فى اوكرانيا.