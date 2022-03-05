أخبار مصر

أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لاستضافة قمة المناخ

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

 

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لاستضافة قمة المناخ

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

 

سفارة مصر فى بوخارست: إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مصريا من رومانيا

قالت السفارة المصرية في بوخارست في بيان لها قبل قليل، إنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية، وبالإشارة إلي الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست، لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، تقرر إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مواطنا مصريا من رومانيا للعودة إلي أرض الوطن.

 

غدا ارتفاع بالحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالقاهرة 27 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مائل للحرارة  على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 

الشكاوى الحكومية: 1186 مواطنا تقدموا بشكوى لتضررهم من البناء المخالف

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.

 

 

التضامن: نستهدف تطوير وافتتاح 3 آلاف حضانة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات يصل إلى حوالي 1.5 مليون طفل، لذلك نعمل على زيادة الحضانات لهذه الفئة العمرية.

 

مقتل 17 مدنيا وإصابة 13 فى قصف روسي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية

أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية، عن مقتل 17 مدنيا وإصابة 13 في قصف روسي على مدينة تشيرنيهيف الاوكرانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

الشكاوى الحكومية: المستشفيات الجامعية حققت استجابة مميزة مع الحالات الحرجة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.

 

الشكاوى الحكومية: تلقينا 1338 شكوى بشأن زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.

 

الحكومة تكشف حقيقة تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية فى العالم

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي، ويحرص البنك المركزي المصري دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.

 

العظمى بالقاهرة ترتفع لـ 27 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد  اليوم السبت وغدا الأحد، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 

السكة الحديد تعلن انطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيفة الثلاثاء المقبل.. صور

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الثلاثاء المقبل، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط، بالإضافة إلي محطتي إدفو وكوم أمبو.

 

 

الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة يصل 5 درجات ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يشهد الطقس غدا ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء.

 

 

بوتين: هدفنا من العملية العسكرية فى أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد الأمن الروسى، مشيرا إلى الجيش الأوكراني كان يقمع المدنيين في مناطق دونيستك ولوجانسك، والسلطات الأوكرانية واصلت التصعيد ولم تنفذ اتفاقيات مينسك. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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