شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لاستضافة قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.
الرئيس السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لاستضافة قمة المناخ
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.
قالت السفارة المصرية في بوخارست في بيان لها قبل قليل، إنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية، وبالإشارة إلي الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست، لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، تقرر إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مواطنا مصريا من رومانيا للعودة إلي أرض الوطن.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.
التضامن: نستهدف تطوير وافتتاح 3 آلاف حضانة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات يصل إلى حوالي 1.5 مليون طفل، لذلك نعمل على زيادة الحضانات لهذه الفئة العمرية.
أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية، عن مقتل 17 مدنيا وإصابة 13 في قصف روسي على مدينة تشيرنيهيف الاوكرانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي، ويحرص البنك المركزي المصري دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
السكة الحديد تعلن انطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيفة الثلاثاء المقبل.. صور
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الثلاثاء المقبل، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط، بالإضافة إلي محطتي إدفو وكوم أمبو.
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بوتين: هدفنا من العملية العسكرية فى أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد الأمن الروسى، مشيرا إلى الجيش الأوكراني كان يقمع المدنيين في مناطق دونيستك ولوجانسك، والسلطات الأوكرانية واصلت التصعيد ولم تنفذ اتفاقيات مينسك.