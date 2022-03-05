شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا: أجلينا أكثر من ثلاثة أرباع مواطنينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الوضع في أوكرانيا غير مستقر ومستمر في السوء، ولا يوجد حركة في المدن، موضحا أنه بالتنسيق مع وزيرة الهجرة، تم إجلاء أكثر من ثلاثة أرباع المصريين المقيمين في أوكرانيا، مؤكدا أنه في الوضع الحالي يصعب إجراء حصر، ولكن يتم إجلاء مصريين يوميا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "4 دول فتحت حدودها من أجل استقبال النازحين من أوكرانيا في ظل الأزمة التي تعاني منها".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت لقاءا عبر تطبيق "زووم"، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية والطلبة الدارسين بأوكرانيا، للاطمئنان على أوضاعهم والاطلاع على آخر المستجدات، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا بالتعاون مع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين في محافظات مختلفة.