محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع عثمان محرم.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله ميدانية لمتابعه مشروعات الرصف والتطوير الجارية بعددِ من الطرق والمحاور المرورية استكمالا للخطة التى تنفذها المحافظة لخلق شرايين مرورية وتفتيت اى تكدسات مرورية.

وحرص محافظ الجيزة على متابعة أعمال توسعة وتطوير ورصف شارع عثمان محرم بطول 3 كم وذلك بدءًا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى لتسهيل حركة المواطنين باعتباره أحد الشرايين المرورية الهامة المؤدية لشوارع الهرم ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين مما سيساهم بشكل ملحوظ فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقه وخاصة مع أعمال غلق شارع الاهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق .

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق وأحياء العمرانية والطالبية خلال جولته بضرورة مراعاة المواصفات الفنية للأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة وطبقة الرصف وعدم السماح بوجود مواقف عشوائية ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة المحيطة بشارع عثمان محرم والطريق الدائرى .

كما حرص المحافظ على تفقد طريق المريوطية للوقوف على نسب تنفيذ عملية إحلال وتجديد خط مياه قطر 1500 ملى موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال ورد الشىء لأصله مشدداً على المتابعة المستمرة والدورية لحالة النظافة بكورنيش المريوطية .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمد نور رئيس حى العمرانية وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.