شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتجهيز شرم الشيخ تمهيدا لقمة المناخ COP2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجهيز شرم الشيخ على أعلى مستوى تمهيدا لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP2.

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