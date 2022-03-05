شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: مسابقة رفع الوعي مستمرة حتى نوفمبر.. و100 فائز شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة، إن المسابقة الشهرية التي تنظمها وزارة البيئة، تحت شعار "صحتنا من صحة كوكبنا" تستهدف رفع الوعي البيئي، وهذه المسابقة عبارة عن أسئلة بسيطة للجمهور تم وضعها من خبراء بالمناخ بوزارة البيئة.

أضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن المسابقة تستهدف رفع الوعي البيئي تدريجيا بما يحدث، وكيف نستضيف مؤتمر المناخ وما يجرى في هذا المؤتمر المزمع انطلاقه في مصر بنهاية هذا العام، وتم ربط المسابقة بوضع سؤال في أول كل شهر على موقع الوزارة، بحيث يجيب الجمهور على السؤال بعد ملء استمارة البيانات الموجودة على الموقع، وبعد الإجابة على السؤال بشكل صحيح سيتم انتقال المتسابق إلى خانة أخرى، لإجراء فرز عشوائي حتى يتم اختيار الفائزين على مستوى الجمهورية، وإعلان الفائزين في نهاية الشهر، بواقع 100 فائز شهريا.

وأكمل: "المسابقة مستمرة حتى شهر نوفمبر المقبل، وسوف نكثف الجوائز في شهر رمضان المقبل، بهدف رفع وعي الجماهير بشأن البيئة، ونحن اخترنا نوعية الأسئلة الخاصة برفع الوعي بالمناخ، مردفا: "اخترنا الدراجات بالنسبة للجوائز لأن لها علاقة بالقطاع الصحي، ومن المنظور البيئة نساعد بها على نشر استخدام الدراجات كونها صديقة للبيئة".