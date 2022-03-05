شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الدولة: علا طنطاوي أول سيدة تجلس على منصة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه على مدار 75 سنة، كان الأمل يراود المرأة المصرية بأن تجلس على منصة القضاء، وتحقق الأمل بعد صدور قرار رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي بتعيين 48 قاضية بمجلس الدولة، وبدأ المجلس في استقبال القاضيات الجديدات، وتوزيعهن على العمل وإتاحة التدريب اللازم لهن.

وبشأن جلوس أول قاضية على منصة القضاء اليوم، قال: "اليوم كان هناك عدد من الدوائر، كالدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، والدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا، والدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل عزل، ولكن أول قاضية جلست اليوم على منصة القضاء هي الأستاذة علا طنطاوي".

أضاف كرسوع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن يوم السبت 5 مارس 2022، هو اليوم الحاسم لجلوس المرأة على منصة القضاء في مجلس الدولة، ومشاركتهم في تحقيق العدالة الإدارية وتأدية رسالة العدالة المنوطة بقضاة مجلس الدولة في هذه المرحلة، متابعا: "نحن في زمن الجمهورية الجديدة، والأمل تحقق بجلوس القاضيات على منصة القضاء، ونهتم بأن تكون مشاركتهم إيجابية وفعالة ومستمرة في الفترة المقبلة".