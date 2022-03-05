الرعاية الصحية: استكمال حملة "انزل واطمن" للفحص الطبى الشامل السنوى المجانى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استكمال حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى نهاية شهر إبريل من العام الجاري 2022، لافتة إلى أنه المستهدف من الحملة فحص 140 ألف منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن حملة (انزل واطمن) هي حملة سنوية تستهدف الاطمئنان بشكل دوري على صحة منتفعي التأمين الصحي الشامل، والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها لسرعة علاجها واحتوائها أو السيطرة عليها، للحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية التي ساهمت في تعزيز صحة المصريين، كأحد الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضافت الهيئة، أن حملة (انزل واطمن) تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين، منها 5 فحوصات أساسية تشمل فحوصات "طبيب الأسرة، فحص الأسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، قياس السكر العشوائي"، وذلك للاطمئنان على الصحة العامة المنتفعين، وخاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت، أن الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والذين مر عليهم عام من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، وذلك داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء بورسعيد، والبالغ عددها 34 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن.

واستكملت، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة (انزل واطمن)، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

وأكدت، أنه يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ضمن حملة ( انزل واطمن)، فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا.

ولفتت، إلى أنه يتم إحالة أي منتفع من منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل حال اكتشاف أي مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقي الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجه وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.