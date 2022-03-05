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الأوقاف تعلن افتتاح 34 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 34 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها ( 23 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 11 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 677 ) مسجدًا، منها ( 568 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(109)  مساجد صيانة وترميمًا. 

 

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المقرر افتتاحها وهى على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا 

1.عبد الجواد الشرقي – صفط الخمار 

2.الغفار – بني أحمد الغربية - المنيا 

 

مديرية أوقاف الفيوم 

3.التوحيد – ع العبادة طريق مصر الفيوم – طامية ثان

4.ساويرس – م الجمال – طامية أول

5.الكريم – قرية البنزيمة القبلي – يوسف الصديق

6.الرحمن – ع شاكر – قبلي الغرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

7.الرحمة – عزبة مغنم – محلة القصب 

8.التوحيد – قرية الفقهاء القبلية – سيدي سالم 

 

مديرية أوقاف البحيرة

9.حمزة – كفر الدوار

10.الخاشعين  - بسنتواي – أبو حمص 

11.الشهداء – عزبة الجارحي – منشأة حمور - دمنهور

12.السيد العزومي – أبو المطامير أول

13.عزبة حلمي - الدلنجات

14.النور معمل القزاز – كفر الدوار أول

15.موسى فضل –  زاوية حمور – الدلنجات ثان 

16.الفتح – البلامون – أبو المطامير 

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

17.بدر – عزبة العقايلة – القنطرة غرب

مديرية أوقاف مطروح

18.نمرة - سيوة 

 

مديرية أوقاف الأقصر

19.السادة الأشراف – زرنيخ - اسنا 

 

مديرية أوقاف القليوبية

20.منسي – طحانوب – شبين القناطر غرب 

 

مديرية أوقاف أسيوط

21.الشهيد أبو بكر عمار – عزبة الشراقات - البداري 

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

22.متموح- نجع متموح – عامرية 2

مديرية أوقاف قنا

23.خالد بن الوليد الجديد – حجازة قبلي - قوص

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1.المرحوم بربري- دويح – البحري قمولا - نقادة

2.أحمد علي – الدهسة - فرشوط

3.الإمام الحسين – الفقرة – أولاد عمرو

4.العمري – رفاعة - فرشوط

5.النور – كوم جابر – أبو تشت

6.آل هلال – الكرنك- أبو تشت

7.الرحمن – المعيصرة – أبو تشت

8.محمد خير الرشيدي – نجع أبو الجود – العيايشا- قوص 

 

مديرية أوقاف البحيرة

9.كدوه عمران – منشية الهلباوي – كفر الدوار أول

10.العوجا الكبير – قرية العوجا – دسونس - دمنهور

مديرية أوقاف أسوان

11.عثمان بن عفان - السباعية

 

 

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