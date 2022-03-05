شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 34 مسجدًا فى المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 34 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها ( 23 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 11 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 677 ) مسجدًا، منها ( 568 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(109) مساجد صيانة وترميمًا.
ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المقرر افتتاحها وهى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1.عبد الجواد الشرقي – صفط الخمار
2.الغفار – بني أحمد الغربية - المنيا
مديرية أوقاف الفيوم
3.التوحيد – ع العبادة طريق مصر الفيوم – طامية ثان
4.ساويرس – م الجمال – طامية أول
5.الكريم – قرية البنزيمة القبلي – يوسف الصديق
6.الرحمن – ع شاكر – قبلي الغرق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
7.الرحمة – عزبة مغنم – محلة القصب
8.التوحيد – قرية الفقهاء القبلية – سيدي سالم
مديرية أوقاف البحيرة
9.حمزة – كفر الدوار
10.الخاشعين - بسنتواي – أبو حمص
11.الشهداء – عزبة الجارحي – منشأة حمور - دمنهور
12.السيد العزومي – أبو المطامير أول
13.عزبة حلمي - الدلنجات
14.النور معمل القزاز – كفر الدوار أول
15.موسى فضل – زاوية حمور – الدلنجات ثان
16.الفتح – البلامون – أبو المطامير
مديرية أوقاف الإسماعيلية
17.بدر – عزبة العقايلة – القنطرة غرب
مديرية أوقاف مطروح
18.نمرة - سيوة
مديرية أوقاف الأقصر
19.السادة الأشراف – زرنيخ - اسنا
مديرية أوقاف القليوبية
20.منسي – طحانوب – شبين القناطر غرب
مديرية أوقاف أسيوط
21.الشهيد أبو بكر عمار – عزبة الشراقات - البداري
مديرية أوقاف الإسكندرية
22.متموح- نجع متموح – عامرية 2
مديرية أوقاف قنا
23.خالد بن الوليد الجديد – حجازة قبلي - قوص
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
1.المرحوم بربري- دويح – البحري قمولا - نقادة
2.أحمد علي – الدهسة - فرشوط
3.الإمام الحسين – الفقرة – أولاد عمرو
4.العمري – رفاعة - فرشوط
5.النور – كوم جابر – أبو تشت
6.آل هلال – الكرنك- أبو تشت
7.الرحمن – المعيصرة – أبو تشت
8.محمد خير الرشيدي – نجع أبو الجود – العيايشا- قوص
مديرية أوقاف البحيرة
9.كدوه عمران – منشية الهلباوي – كفر الدوار أول
10.العوجا الكبير – قرية العوجا – دسونس - دمنهور
مديرية أوقاف أسوان
11.عثمان بن عفان - السباعية