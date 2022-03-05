"ما قلش للزبون يا أستاذ".. قصة "قهوجي" نزف حتى الموت بحلوان (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير وأحمد عادل:



امتعض "سامح" من عدم منادته بلقب "الاستاذ" من عامل مقهى في حلوان فقتله بعد شجار عنيف بالأيدي.

العراك بين القاتل والمجني عليه جاء بعد وصلة جدال أمام عاملين وزبائن "الكافيه"، إصرار الأول على تلقيبه بـ"الاستاذ" ورفض الأخير له مهد الطريق لمشاجرة بالأيدي.

وقال شهود عيان في بث مباشر لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إن المتهم كان يعمل في بنك رفد منه قبل سنوات وحينما حدثه العامل باسمه دون "استاذ" صرخ في وجه "أنا اسمى أستاذ فلان"، لكن المجني عليه صاحب الـ 44 عامًا لم يستجب واشتكى المسئول عنه بالعمل فكان رده "لو مش عايز ماتقولش".

وأضاف شهود العيان أن المتهم الثلاثيني لم يعجبه ما آلت إليه المناقشة وعنف مالك المقهى والعامل ومسكوا في شجار بعضهم، ما جعل القاتل ينهال على المجني عليه بضرب مبرح أسقطه على حجر أصابه برأسه.

حاول الأهالي التوجه بـ"عمرو" إلى أقرب مستشفى بالمنطقة لكنه فارق الحياة قبل وصوله نتيجة إصابته بنزيف داخلي في الرأس، أما المتهم تم ضبطه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.