الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد نادر سعد؛ للتعزية في وفاة الدكتور أمين عبدالله قايد، ومحمد سامح أنيس، مـــدير عـــام الشئون المالية بوزارة الخارجية سابقًا.

كما أوفد الرئيس السيسي، اللواء إسماعيل هاشم النادي؛ للتعزية في وفاة السيد محمود موسى، وكـــــــيل أول جهاز المخــابرات العامة.

وأوفد الرئيس كذلك، العميد الدكتور أسامة عبدالله يوسف؛ للتعزية في وفاة السيدة جنيفر هيلين عكاشة، زوجة الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، ووالدة الدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.