شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية تعلن إسقاط طائرة حربية روسية فى ضواحى مدينة تشيرنيهيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن إسقاط طائرة حربية روسية في ضواحي مدينة تشيرنيهيف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت اليوم السبت، عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا، بينها صواريخ "جافلين"، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات منذ بدء العملية العسكرية.

وقال الوزارة في بيان، إنه تم تدمير 2037 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، و "قواتنا تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت في بيان، عن تدمير 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة: "بفضل جميع أبناء شعبنا، فإن خطط الكرملين لإخضاع الأوكرانيين، والاستيلاء على المدن الكبرى، والإطاحة بالدولة، وضم أوكرانيا إلى روسيا، قد باءت بالفشل".

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقالت وزارة الدفاع للصحفيين، إن "الجانب الروسي يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، بدء نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.