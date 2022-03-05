شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن انطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيفة الثلاثاء المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الثلاثاء المقبل، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط، بالإضافة إلي محطتي إدفو وكوم أمبو.

وتنطلق أولي الرحلات علي خط القاهرة /أسوان يوم 8 مارس الجاري قطار رقم 3006 الساعة 5.15 وقطار رقم 3007 من أسوان / القاهرة الساعة 4.15 يوم 9 مارس علي أن يتوالي تشغيل الرحلات علي باقي الخطوط .

وأكدت الهيئة أنها تسعي الي تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلي أسوان 150 جنيها.

وأضافت الهيئة إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلي ابلكيشن و موقع الحجز ، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير إحتياجات الركاب من الاطعمة والمشروبات.