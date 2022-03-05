بوتين: لا حاجة لإعلان الأحكام العرفية فى روسيا حاليا.. والعقوبات إعلان حرب

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العقوبات المفروضة على روسيا بمثابة إعلان حرب علينا، متابعا: " لا حاجة لإعلان الأحكام العرفية فى روسيا حاليا.. وقد نفرض حالة طوارئ جزئية وقد نذهب إلى الشاملة إذا تطورت الأوضاع".

وأضاف الرئيس الروسى، خلال كلمة له على هامش زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة الطيران الروسية، أن حالة الطوارئ في روسيا تفرض وفقا للقانون وبموافقة مجلس الأمن القومى، لافتا إلى أن العملية العسكرية فى اوكرانيا تجري وفق المخطط الزمني الذى تم وضعه من قبل هيئة الأركان الروسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده وضعت قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا، متابعا: "دمرنا الكثير من المستودعات في أوكرانيا التي تضم أسلحة غربية".

وتابع بوتين: "أي محاولة لفرض حظر طيران جوي من أي طرف سنعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب"، مشددا على أن الجيش الروسى قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه فى إطار العملية العسكرية فى اوكرانيا.

وقال: "سنفعل كل التأمينات الاجتماعية للمتضررين في قطاع الأعمال من العقوبات الغربية".