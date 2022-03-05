العظمى بالقاهرة ترتفع لـ 27 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد اليوم السبت وغدا الأحد، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى : درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة