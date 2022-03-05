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العظمى بالقاهرة ترتفع لـ 27 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد  اليوم السبت وغدا الأحد، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :  درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 09 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

 


درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 10 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 10 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 16 درجة

 


درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 7 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 09 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 12 درجة

 


درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 16 درجة

 


درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

 


درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 16 درجة

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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