شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة ترتفع لـ 27 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى : درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 مارس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 16 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 7 مارس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 12 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 مارس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 16 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 مارس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 مارس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 16 درجة