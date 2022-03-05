شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: هدفنا من العملية العسكرية فى أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد الأمن الروسى، مشيرا إلى الجيش الأوكراني كان يقمع المدنيين في مناطق دونيستك ولوجانسك، والسلطات الأوكرانية واصلت التصعيد ولم تنفذ اتفاقيات مينسك.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال كلمة له على هامش زيارته لمقر شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، أن أوكرانيا قادرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها النووية، موضحا أن بلاده عملت على تأمين ممرات إنسانية للمدنيين وسلطات أوكرانيا احتجزتهم كرهائن.

وتابع الرئيس الروسى: "إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو كان الحلف سيتدخل لقمع دونيستك ولوجانسك.. وإطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان "قرارا صعبا".. وهدفنا من العملية العسكرية في أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة.