شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن عن بيع شقق ومحلات وتطرح حدائق بحق استغلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة عن بيع وحدات سكنية ومحلات تجارية ودوبليكس وحق استغلال حدائق ومجزر نصف آلى وموقع انتظار بالشوارع، وبدرومات وشاشات إعلانية ولافتات إعلانية وورش ومخابز ومعارض، بكل من "أحياء شرق وغرب مدينة نصر، مصر الجديدة والنزهة، عين شمس، منشية ناصر، وعابدين وغرب القاهرة، بولاق أبوالعلا ـ ووسط القاهرة، باب الشعرية والمعادي، مصر القديمة وطرة، والسيدة زينب، والتبين، والخليفة والمقطم، الشربية والوايلي، والسلام أول وتاني، والمرج".

وذلك في المزاد الذي يعقد جلساته، الأولى والثانية في مقر نادي الشرطة في القاهرة بعابدين، الموافق يومي الأربعاء والخميس 23/24/3/2022 الساعة 12ظهرا.

يطرح في الجلسة الأولى وفيها طرح حق تطوير واستغلال لمدة 10سنوات ، الحديقة الدولية بمدينة نصر بمساحة اجمالية حوالي 55 فدانا تقريبا، وتأمين دخول المزاد، 1200000 جنيه وثمن كراسة الشروط 3000 جنيه. وطرح حق تطوير واستغلال لمدة 10سنوات لحدايقة العروبة بمساحة إجمالية 10 أفدنة تقريباـ تأمين دخول المزاد 600000 جنبه، وثمن كراسة الشروط 799 جنيها. وطرح حق تطوير واستغلال لمدة 3 سنوات لجزء من حديقة الجولف، بمساحة تقريبا 3000م2 تبدأ من البوابة المقابلة لمقابر الكومنولث وحتي نهاية السور، ثم تمتد موازية لمقابر المسلمين.

ويصل تأمين المزاد 220000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 499 جنيها، وطرح حق استغلال لمدة 10سنوات لمجزر 15 مايو النصف إلى بمساحة إجمالية 28825م2 تقريبا. وتأمين دخول المزاد 1500000ج، ثمن كراسة الشروط 4000 جنيه وطرح حق استغلال وتشغيل لعدد63 موقعا لانتظار المركبات لمدة 3 سنوات لأحياء مختلفة، ويصل تأمين دخول المزاد 35000 جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها، وطرح حق الاستغلال وتشغيل لعدد 70 موقعا بمساحة 200م2 بالشوارع لانتظار المركبات لمدة 3سنوات بأحياء مختلفة وتأمين دخول المزاد 10000جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها .

وتطرح الجلسة الثانية بيع عدد 22 وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بحى السلام أول بمساحة 97.5م2 بعمارات أرقام (10،9) بتأمين دخول المزاد 7500 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها. وبيع 30 محلا تجاريا بمشروع أهالينا 2 بحي السلام أول بمساحات من 40م2 إلى 84.2م2 تقريبا لكل محل بعمارات أرقام (32،31،29،28،27،26،24،23،21،20،19،18،17،16،15 ،13). وتأمين دخول المزاد 7500جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وبيع عدد 4 محلات تجارية دوبلكس، بمشروع أهالينا 1 بحي السلام أول بمساحة 295م2 إلى 88م2 تقريبا لكل محل بعمارات أرقام (1 ،. ،3 ) بتأمين دخول المزاد 19500جنيه، ثمن كراسة لشروط 299 جنيها. وبيع عدد 17 محلا تجاريا بمشروع أهالينا 1 بحي السلام أول بمساحات من 73م2 إلى 88 م2 تقريبا لكل محل بعمارات أرقام ( 15 ـ 16 ـ17ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ24 ) وتأمين دخول المزاد 3000جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

و طرح حق استغلال لمدة 3سنوات لعدد 14بدروم بمساكن المحافظه بمشروع الاسكان الاجتماعى بمؤاسسة الزكاة بحى المرج، بتأمين دخول المزاد 10000ج، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وطرح حق استغلال والانتفاع الاعلاني لمدة سنه قابله لتجديد لعدد 13 موقع لاقامة عدد16 شاشة اعلانية الكترونية وجه واحد باحياء مختلفة بتامين دخول المزاد 15000ج، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها. وطرح حق استغلال والانتفاع الإعلاني لمدة 3 سنوات لعدد 350 عمود انارة عام لتركيب لافتات اعلانية وجهين غير مضيه ومضيه باحياء مختلفة بتامين دخول المزاد 150000ج، ثمن كراسة الشروط 399 جنيه .

وطرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لعدد7 ورش بمراكز التدريب باحياء مختلفة بتامين دخول المزاد 5000 لكل ورشة، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها. وطرح حق استغلال لمدة 3سنوات لعدد 3مخابز سياحى بالمعدات بدون حصص تمونية بمنطقة حلوان بتامين دخول المزاد 5000جنيه، ثمن كراسة الشروط 299جنيها .

وطرح حق استغلال لمدة 3سنوات لعدد 6 معارض متعددة الاغراض بمركز تدريب بحي السلام ثاني بتأمين دخول المزاد 1500جنيه لكل معرض، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها، وطرح حق استغلال لمدة 3سنوات معرض السلام اول بمساحة 2000م2 تقريبا بحي السلام أول، تأمين دخول المزاد 20000جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وتطلب كراسة الشروط بها كافة التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على أن يلتزم المتقدم للمزاد بعدم الحضور في غير المواعد المحدد له بكراسة الشروط التي قام بشرائها بديوان عام المحافظة ـ عابدين ـ القاهرة رقم التلفون (23910419).