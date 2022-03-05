شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا: قواتنا تقصف أهدافا عسكرية أوكرانية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، إن الجيش الروسي يقصف فقط أهدافا عسكرية أوكرانية، لافتا إلى أن وزارة الطوارئ الروسية تقدم المساعدات الإنسانية للطلاب الأجانب بأوكرانيا.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن السلطات الأوكرانية تحتجز الطلاب الأجانب وتحتجز المدنيين كرهائن ودروع بشرية، لافتا إلى أن سلطات ماريوبول الأوكرانية ترفض خروج المدنيين عبر الممرات الإنسانية، وعلى الرئيس الأوكراني أن يتأكد أن الناتو لن يأتي للحرب معه.

وتابع وزير الخارجية الروسى: "مصرون على نزع السلاح الأوكراني والاعتراف بشبه جزيرة القرم ضمن أراضينا"، مشددا على أن المسؤولون في أوكرانيا يماطلون خلال المفاوضات، والجانب الأوكراني لم يحدد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات حتى الآن، ولن نعلق آمالا على هذه الجولة الثالثة من المفوضات.