شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن مقتل عضو فى الوفد الأوكرانى المفاوض مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن دنيس كرييف أحد أعضاء وفد المفاوضات مع روسيا، قُتل أثناء محاولة اعتقاله من طرف قوات الأمن الأوكرانية، اليوم السبت، هذا ولم يصدر تأكيد رسمي بعد، وذك وفق "روسيا اليوم".

وكانت وسائل إعلام روسية، قالت نقلا عن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن "مقاتلي جماعة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة قاموا بتفجير بناء في ماريوبول، وأن 200 شخص معظمهم نساء وأطفال لا يزالون تحت الانقاص."

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهدافها مستودع أسلحة في أوكرانيا بضربات دقيقة، كان يستخدم لتخزين أنظمة صواريخ "جافلين" المحمولة المضادة للدبابات وصواريخ "نلاو".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم السبت، إنه "على مدار الـ24 ساعة الماضية، تم استهداف بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، مخزن ذخيرة في منطقة الوحدة العسكرية بجيتومير، حيث تم تخزين أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات جافلين ونلاو".

على الجانب الأخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت في بيان، تدمير 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي.