شكرا لقرائتكم خبر عن هبد سوشيال ميديا.. فيديو طلاق بوتين وزوجته بسبب حرب أوكرانيا ليس حديثًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي، اليوم السبت، يومها العاشر على التوالي، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عمليات عسكرية قال إن هدفها حماية المدنيين في إقليم دونباس من الهجمات الأوكرانية، لكن كييف قالت إن القوات الروسية قصفت العاصمة.

ومازالت وسائل التواصل الاجتماعي، تتفاعل بشكل كبير مع تداعيات الحرب، وعلى إثر ذلك تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وبالبحث والتحري، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الفيديو مستخدم خارج سياقه إذ إنه منشور قبل سنوات في تقارير إخباريّة تناولت طلاق بوتين عام 2013.

ويضم المنشور تقريراً منشوراً على إحدى القنوات تعلن فيه المذيعة أنّ بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاماً ما شكل صدمة للمجتمع الروسي. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج…ربّما حرب أوكرانيا السبب". بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.

وبدأ انتشار هذا الفيديو بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده، إلا أنّ طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث العهد.

ففي يونيو 2013 أي قبل نحو تسع سنوات، فاجأ بوتين الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.

أما الفيديو المتداول في المنشورات المضلّلة فمنشور بالفعل على قناة العربيّة ولكن في العاشر من يونيو 2013 بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".