شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نستهدف تطوير وافتتاح 3 آلاف حضانة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات يصل إلى حوالي 1.5 مليون طفل، لذلك نعمل على زيادة الحضانات لهذه الفئة العمرية.

وأضافت القباج خلال ورشة عمل لمراجعة دليل إدارة البرنامج المصري STEM للطفولة المبكرة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزيرة التعليم، أن المجتمع المدني يلعب دورا هاما فى هذا البرنامج، حيث يمتلك عدد كبير من الحضانات، لذاك نفتح المجال امامه لمزيد من الشراكة، هذا بجانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت "القباج "أنه تم تطوير ألف حضانة خلال عام ونصف ومن المستهدف ان تصل إلى 3 آلاف حضانة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة أنه سيتم افتتاح حضانة أو أكثر فى قرى حياة كريمة، كما أن هناك زيادة فى الطلب على الحضانات خاصة فى المناطق المطورة ومنها الأسمرات.

فيما أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن سعادته بهذه المناقشات التي تستهدف الأطفال لأنهم استثمار المستقبل، وهم من الفئات التي تحتاج إلى مزيد من العمل خلال الفترة القادمة.

وينقسم برنامج الطفولة المبكرة إلى 4 مكونات أساسية تشمل وضع منهج نموذجي للحضانات، تطوير البيئة الفزيقية للحضانات، ومكون بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار ومتابعة تطبيق وثيقة معايير ضمان جودة الحضانات.

إجراءات

1. وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

2. الالتزام بالسعة الاستيعابية حفاظا على التباعد الاجتماعي.

3. توفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة للعاملين والأطفال يوميا.

4. منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ويوجد أكثر من 26 ألف حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية، تستهدف الأطفال دون سن 4 سنوات، ويشمل ذلك 13 ألف حضانة مُرَّخصة بنسبة 62% من إجمالي عدد الحضانات و12,914 حضانة غير مُرَّخصة بنسبة 38% من الإجمالي العام.