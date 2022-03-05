شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة يصل 5 درجات ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يشهد الطقس غدا ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه وفق خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد تتعرض البلاد لنشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 19 درجات والصغرى 05 .