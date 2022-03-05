أخبار مصر.. ارتفاع بالحرارة غدا يصل 5 درجات ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يشهد الطقس غدا ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يشهد الطقس غدا ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء.

الحكومة تكشف حقيقة تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية فى العالمكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي، ويحرص البنك المركزي المصري دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة الحكومة تكشف حقيقة تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية فى العالمكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي، ويحرص البنك المركزي المصري دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الثلاثاء المقبل، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط، بالإضافة إلي محطتي إدفو وكوم أمبو. السكة الجديد تعلن انطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيفة الثلاثاء المقبل.. صور أعلن البريد المصري، تطبيق منظومة الدفع غير النقدى باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم فى تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر، وذلك فى إطار اهتمام البريد المصرى بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية. البريد المصري يعلن تطبيق منظومة الدفع غير النقدي للعملاء لأول مرة

الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة يصل 5 درجات ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت محافظة القاهرة عن بيع وحدات سكنية ومحلات تجارية ودوبليكس وحق استغلال حدائق ومجزر نصف آلى وموقع انتظار بالشوارع، وبدرومات وشاشات إعلانية ولافتات إعلانية وورش ومخابز ومعارض، بكل من "أحياء شرق وغرب مدينة نصر، مصر الجديدة والنزهة، عين شمس، منشية ناصر، وعابدين وغرب القاهرة، بولاق أبوالعلا ـ ووسط القاهرة، باب الشعرية والمعادي، مصر القديمة وطرة، والسيدة زينب، والتبين، والخليفة والمقطم، الشربية والوايلي، والسلام أول وتاني، والمرج". عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء عبر تطبيق "زووم"، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية والطلبة الدارسين بأوكرانيا للاطمئنان على أوضاعهم والاطلاع على آخر المستجدات، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن طلب الوزارة لمقدرى درجات بامتحانات الثانوية العامة 2022، ليس معناه إلغاء أو عدم تطبيق التصحيح الإلكترونى، موضحة أن هناك فئات من الطلاب يتم تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بها يدويا من خلال مقدرى الدرجات، وهم طلاب الدمج والمكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن باق فئات الطلاب يتم التصحيح إلكترونيا على غرار ما حدث العام الماضى وسيتم كشف مصير امتحانات الثانوية العامة ومصير التصحيح قريبا. التعليم توضح أسباب الاستعانة بمقدرى درجات بامتحانات الثانوية العامة 2022 أفادت سفارة مصر ببودابست بأنه في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، قررت السلطات المصرية إرسال طائرتين يوميا اعتبارا من اليوم السبت الموافق 5 إلى يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022، وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر. الطقس غدا في مصر .. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد اليوم السبت وغدا الأحد، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الأخير للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ طرح الإعلان، وهو ما يؤكد نجاح الإعلان، وبمثابة شهادة ثقة من المواطنين لمشروعات الوزارة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا، بينها صواريخ "جافلين"، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات منذ بدء العملية العسكرية. قالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، إن انفجارات ضخمة سمعت في العاصمة كييف، وسط إطلاق صفارات الإنذار، مع دخول العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية يومها العاشر على التوالي. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت في بيان، تدمير 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي. أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ71 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 46 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا. بدأت هيئة السكة الحديد استعداداتها مبكرا لشهر رمضان الذى يفصلنا عنه أقل من 5 أسابيع، حيث تعكف على إعداد جداول التشغيل التي سيجرى العمل بها خلال الشهر الكريم والتي ستتضمن إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل بعض القطارات لتناسب مواعيد الإفطار طوال رمضان، مع إصدار تعليمات لورش الصيانة لرفع حالة الطوارئ وتجهيز استوكات من القطارات للدفع بها خلال أيام شهر رمضان خوصا الأيام الأخيرة منه. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وشبورة ونشاط للرياح.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة السكة الحديد تبدأ استعداداتها لشهر رمضان وتجرى تعديلات فى مواعيد القطارات روسيا تعلن وقف إطلاق النار بمنطقتى ماريوبل وفولنوفاخا بأوكرانيا لخروج المدنيين القوى العاملة: تحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن تدمير 79 طائرة ومروحية روسية منذ بدء المعارك انفجارات ضخمة تهز العاصمة الأوكرانية وسط صفارات الإنذار روسيا تعلن تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات الإسكان: 23 ألف مواطن سددوا مقدم جدية الحجز لوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة ارتفاع بالحرارة وشبورة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل سفارة مصر بالمجر: مصر قررت إرسال طائرتين يوميا لإعادة القادمين من أوكرانيا الهجرة تعلن طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا.. صور

محافظة القاهرة تعلن عن بيع شقق ومحلات وتطرح حدائق بحق استغلال 10 سنوات