أخبار مصر.. ارتفاع بالحرارة غدا يصل 5 درجات ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يشهد الطقس غدا ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على كافة الأنحاء.
الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة يصل 5 درجات ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة
الحكومة تكشف حقيقة تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية فى العالمكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي، ويحرص البنك المركزي المصري دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الثلاثاء المقبل، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط، بالإضافة إلي محطتي إدفو وكوم أمبو.
أعلن البريد المصري، تطبيق منظومة الدفع غير النقدى باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم فى تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر، وذلك فى إطار اهتمام البريد المصرى بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية.
محافظة القاهرة تعلن عن بيع شقق ومحلات وتطرح حدائق بحق استغلال 10 سنوات
أعلنت محافظة القاهرة عن بيع وحدات سكنية ومحلات تجارية ودوبليكس وحق استغلال حدائق ومجزر نصف آلى وموقع انتظار بالشوارع، وبدرومات وشاشات إعلانية ولافتات إعلانية وورش ومخابز ومعارض، بكل من "أحياء شرق وغرب مدينة نصر، مصر الجديدة والنزهة، عين شمس، منشية ناصر، وعابدين وغرب القاهرة، بولاق أبوالعلا ـ ووسط القاهرة، باب الشعرية والمعادي، مصر القديمة وطرة، والسيدة زينب، والتبين، والخليفة والمقطم، الشربية والوايلي، والسلام أول وتاني، والمرج".
أفادت سفارة مصر ببودابست بأنه في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، قررت السلطات المصرية إرسال طائرتين يوميا اعتبارا من اليوم السبت الموافق 5 إلى يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022، وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر.
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الأخير للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ طرح الإعلان، وهو ما يؤكد نجاح الإعلان، وبمثابة شهادة ثقة من المواطنين لمشروعات الوزارة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا، بينها صواريخ "جافلين"، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات منذ بدء العملية العسكرية.
قالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، إن انفجارات ضخمة سمعت في العاصمة كييف، وسط إطلاق صفارات الإنذار، مع دخول العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية يومها العاشر على التوالي.
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت في بيان، تدمير 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.