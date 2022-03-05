شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة وشبورة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
- السبت 5 مارس :
شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.
- الأحد 6 مارس:
نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.- الإثنين 7 مارس والثلاثاء 8 مارس:
شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- الأربعاء 9 مارس:
شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- الخميس 10 مارس:
شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.