الأمن يعيد طفلة ضلت الطريق لأهليتها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها.

وحضرت إلى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة (إحدى المواطنات) وبصحبتها (طفلة، 12سنة)، وأفادت بعثورها على الطفلة بدائرة القسم، وبسؤال الطفلة عن أهليتها أفادت أنها تائهة ولا تعرف طريق العودة للمنزل.

وتم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد محل إقامة (جدتها لوالدتها، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وباستدعائها أفادت بأن الطفلة ضلت الطريق ولم تتمكن من العثور عليها، وقد تم تسليم الطفلة لجدتها وتعهدت بحسن رعايتها .

وقدمت جدة الطفلة الشكر لرجال الشرطة وتقديرها للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي من خلال التعامل الايجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.