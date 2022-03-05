الداخلية: ضبط 37 قطعة سلاح و98 قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 37 قطعة سلاح ناري، و98 قضية مخدرات وتنفيذ 53488 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 13 حادث متنوع.

كما تم ضبط 98 قضية مخدرات بإجمالي 106 متهمًا، وضبط 16 متهمًا هاربًا، وضبط 15 متهم، وضبط 316 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28715 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.