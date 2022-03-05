محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بتقديم سجل تجاري مزور للحصول على قرض بنكي بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – بمحافظة القليوبية) بالتقدم بطلب لمسئولي أحد البنوك - الكائن بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة - للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدره (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجارى "مزور" ، يفيد – على خلاف الحقيقة - أنه صاحب شركة للأقمشة - كائنة بالقليوبية و تمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على قيمة القرض.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاعي (الأمن العام – أمن الجيزة) تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وبحوزته (السجل التجاري المزور المنسوب صدوره إلى مكتب سجل تجارى الغرفة التجارية باسم المذكور والذى تم تقديمه إلى البنك للحصول على القرض - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على صور من السجل التجاري المزور والمستخدم في الواقعة).

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجاري عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة (الفوتوشوب) وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفي بقصد الاستيلاء على أموال البنوك والشركات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاحتيال المصرفي.