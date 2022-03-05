أمن القاهرة: القبض على هارب من غرامات بـ 41 مليون جنيه بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس جزئي، ومستأنف وغرامات "محاجر"، بإجمالي حبس 13 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (41,150,000 واحد وأربعون مليون ومائة وخمسون ألف جنيه).

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.