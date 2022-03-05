الداخلية تشن حملة أمنية مكبرة لضبط تجار العملة على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات (القاهرة- دمياط- البحيرة- السويس- كفرالشيخ- الإسكندرية- سوهاج- الدقهلية- بنى سويف).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا بعدد 5 متهمين بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة بلغت (4,692,000) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.