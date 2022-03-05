علاء حسانين للمحكمة: سافرت مع عمر سليمان وأقنعت الكونجرس بعدم وجود فتنة طائفية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

سمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم السبت، لعلاء حسانين المتهم الأول بقضية الآثار الكبرى بالتحدث لمدة 3 دقائق.

وقال "حسانين" في دفاعه عن نفسه إنه رجل وطني خدم البلد، مضيفًا أنه سافر في عام 2008 مع اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة آنذاك إلى الولايات المتحدة، وأقنعت الكونجرس بعدم وجود فتنة طائفية في مصر، وكرر ذلك في نحو 20 دولة، لكنه لم يقدم دليلا على حديثه للمحكمة.

وقال "حسانين" إنه من أول يوم ضبطه وعرضه على النيابة، طلب 23 طلبًا من النيابة منها دفتر أحوال قسم مصر القديمة وكاميرات المراقبة لكنها لم تمتثل لأي من طلباته.

وأضاف أنه رجل وطني يخاف على البلد "أنا وطني عشان مش عاوز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام".

تنعقد الجلسة أمام الدائرة التاسعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.