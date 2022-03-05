مصر تنظم دورة تدريبية لعمليات حفظ السلام لعدد من الكوادر الشرطية من الدول الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية دولية على مدار ثلاثة أسابيع تحت عنوان (حماية المدنيين بمناطق الصراعات)، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية، خلال الفترة من 12 فبراير حتى 4 مارس 2022م.

وشارك في الدورة التدريبية المُشار إليها عدد 50 من الكوادر الشرطية من الدول الإفريقية الشقيقة مثلوا عدد 21 دولة أفريقية.

جاء تنظيم الدورة التدريبية فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والذى يهدف إلى تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة فى مجال حفظ ودعم السلم والأمن الدوليين والمجالات الأخرى ذات الصلة من خلال تنمية مهارات وقدرات الكوادر الشرطية تحقيقاً لفاعلية أداءها أثناء مشاركتها فى مهام حفظ ودعم السلام.

كما تضمن برنامج الدورة التدريبية عدداً من المحاور النظرية والعملية تمثل أبرزها (القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في مناطق الصراعات - مبادئ حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام - سيناريوهات عملية لحماية المدنيين فى مناطق الصراع - حماية اللاجئين والنازحين فى مناطق الصراع) بالإضافة إلى عدد من التدريبات العملية كمهارات الدفاع عن النفس والرماية التكتيكية.

وعلى جانب آخر شهدت فاعليات الدورة التدريبية تنظيم زيارات خارجية للمُشاركين شملت العديد من المواقع الأثرية والسياحية، وخلال فاعليات الحفل الختامي للدورة التدريبية أشاد المُشاركين بما تضمنه برنامج الدورة من موضوعات سواءً فيما يتعلق بالجانب النظري أو العملي عكست مدى التطور الكبير الذي تتميز به المنظومة التدريبية بأكاديمية الشرطة المصرية وأعربوا عن تقديرهم وشكرهم لمصر على تنظيم هذه الدورة التدريبية الهامة التى أصقلت خبراتهم في مجال حماية المدنيين بمناطق الصراعات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى الاضطلاع بدور محوري دائم في منظومة حفظ السلام الدولي، وفي ضوء حرص وزارة الداخلية على الدور الريادي في هذا المجال .