استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني، اليوم السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تعديل طريقة لعب فريقه في مباراته المقبلة أمام المريخ السوداني، يوم السبت المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والعودة للعب بطريقة 3 / 4 / 3 بدلا من طريقة 4 / 2 / 3 / 1.

ويعود أليو ديانج للمشاركة الأساسية بجوار حمدي فتحي، وعمرو السولية في وسط ملعب الأهلي، بعدما ظهر كبديل في مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو بالدوري، في ظل رغبة الجهاز الفني في تأمين منطقة الوسط والدفاع ومنح الحرية لثلاثي الهجوم في التحرك بالخط الأمامي وعدم تكليفهم بأدوار دفاعية.