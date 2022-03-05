"الرقابة الصحية" تشارك في ملتقى "المناخ والصحة" في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى: "المناخ والصحة" اليوم السبت، لمناقشة تأثير المناخ على الصحة العامة في البيئات الحضرية وتحديد الحلول لمواجهة هذا التحدي المجتمعي المتزايد برعاية شركة أسترازينيكا وبمشاركة كبار صانعي السياسات والباحثين والمهنيين في مجالي البيئة ومنظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27 هذا العام بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

وقد مثل الهيئة في الملتقى الذي أقيم بالجناح السويدي لمعرض إكسبو الدولي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة جاءت لتعزز وترسخ ما جاء بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة من مبادئ وتوجيهات من شأنها الحفاظ على البيئة على سطح هذا الكوكب وما يستتبعه ذلك من الحفاظ على مظاهر الحياة وعلى رأسها حياة الإنسان كما جاءت لتتماشى مع رؤية مصر 2030 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري فحسب؛ مؤكدا أن هناك علاقة وطيدة بين تغير المناخ والصحة العامة.

وأضاف أشرف إسماعيل أن معايير المستشفيات تشتمل كذلك على فصل كامل بعنوان "سلامة البيئة والمنشأة" يتناول على وجه التحديد مناحي المخاطر التي تهدد سلامة البيئة والمنشأة والعاملين والمرضى حيث تناولت الإدارة الصحيحة للمواد والنفايات الخطرة، منع التدخين داخل المنشآت الصحية، الإدارة الصحيحة للمرافق بما فيها المياه والكهرباء، الإدارة الصحيحة للأجهزة الطبية لضمان استدامة عملها على النحو التي صممت من أجله وكذلك خطة الجاهزية والاستعداد للطوارئ والكوارث، إلى جانب المعايير الخاصة بالحوكمة وإدارة المؤسسة والتي تتناول إدارة سلاسل الإمداد والتموين، ترشيد الاستهلاك، التخزين الآمن للأدوية والمستهلكات والأجهزة والمواد وكذلك معايير لسلامة بيئة العمل، لافتا أن الهيئة أفردت معاييراً كاملة تتناول سلامة الغذاء، سلامة الماء، احتواء العدوى والعزل، الترصد، الحقن الآمن، الممارسات الصحية الصحيحة في حالات العدوى المنقولة جواً، التطوير والبناء في المنشآت الصحية وغيرها من المعايير التي بتطبيقها تصح البيئة وتقل معدلات العدوى والتلوث إلى أدنى حد ممكن.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تعكف حاليا على إصدار معايير للمستشفيات الخضراء تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء.

وأشار إلى أن الوصول إلى بيئة آمنة، نظيفة ومستدامة تتطلب تعاون جميع الأطراف وتضافرت جميع الجهود من أجل توحيد الرؤية والمٌضي قُدُماً نحو تحقيق الهدف المنشود بوضع آليات واضحة ومحددة ذات أُطُر زمنية قابلة للتحقيق وتدعيمها بكل ما تتطلبه من إمكانيات وموارد.