المطار يستقبل طائرتين للمصريين العالقين قادمين من بولندا بعد اجلائهم من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، طائرتين شركة "ايركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني ، قادمة من بولندا وعليها 177 راكباً ، والتي تم تخصيصها لعودة المصريين المتواجدين فى بولندا إلى أرض الوطن ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الاولي لـ "اير كايرو" رقم SM 3602 من طراز ايرباص 320، وصلت قادمة من بولندا وعلى متنها 145 راكبًا مصريا، ووصلت الطائرة الثانية من طراز الايرباص 320، رحلة رقم SM 3604 بعدها بدقائق وتحمل 32 راكبا مصريا من الذين عبروا الحدود الاوكرانية الي الدول المجاورة لها.

وقام فريق من العلاقات العامة تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير قطاع العلاقات العامة بالمطار بمتابعة انهاء اجراءات وصولهم، وذلك داخل صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم تحت اشراف الطيار اشوف حافظ مدير المبني .

كما خصصت إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين طاقم طبي لفحص الركاب المصريين، وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ، ويقوم الطبيب بفحص الركاب ومتابعة حالتهم الصحية، خاصة أنهم منذ عدة ايام نازحين من المدن الاوكرانية الي الدول المجاورة ، وتم تجميعهم في العاصمة البولندية وارسو.

وخصص مطار القاهرة الدولي، مقاعد خاصة بصالة المستقبلين لأسر الطلاب العائدين من أوكرانيا وذلك تحت اشراف الطيار اشرف حافظ مدير مبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، حيث انتظروا خروج ابنائهم من الصالة عقب انهاء الإجراءات.