ننشر نتائج انتخابات نقابة المهندسين فى القاهرة

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، أعلنت عن الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد رئيس نقابة فرعية بالقاهرة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012