شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج انتخابات نقابة المهندسين فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، فوز المهندس حسام عفيفي، بمقعد نقابة فرعية القاهرة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، أعلنت عن الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد رئيس نقابة فرعية بالقاهرة.
وجاءت نتائج التصويت كالآتى:
نهائي 81 لجنة
المهندس حسام عفيفى 4248
هشام أبو سنه 3304
فارق 944 صوتا لصالح المهندس حسام عفيفى.