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ننشر نتائج انتخابات نقابة المهندسين فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، فوز المهندس حسام عفيفي، بمقعد نقابة فرعية القاهرة. 

 

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، أعلنت عن الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد رئيس نقابة فرعية بالقاهرة.

 

وجاءت نتائج التصويت كالآتى: 

 

 

نهائي 81 لجنة  

 

المهندس حسام عفيفى 4248

 

هشام أبو سنه 3304

 

 

فارق  944 صوتا لصالح المهندس حسام عفيفى. 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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