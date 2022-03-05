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كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية؟

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح للحفاظ على سلامة الأسرة، وطرق تأمين المنزل من الحوادث الكهربائية وهى كالآتى:

 

1- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

 

2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

 

3- وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

 

4- تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.

 

5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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