شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح للحفاظ على سلامة الأسرة، وطرق تأمين المنزل من الحوادث الكهربائية وهى كالآتى:

1- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

3- وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

4- تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.

5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.