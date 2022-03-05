شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا تسجيل بالاستمارات ورقية لطلاب الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم أنه سيتم الاكتفاء بكتابة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة أى لن يقوم الطلاب بملء استمارة ورقية بجانب الإلكترونية، موضحا أن الإلكترونية كافية لدخول الطالب الامتحانات بعد إرفاق المستندات المطلوبة على رأسها شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى وكافة المستندات والأوراق التي تم الإعلان عنها.

وكانت الوزارة قد أكدت أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى فى المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى الذى أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب فى أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد فى الدور الثانى وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى، إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب فى مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثانى بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها فى تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى امتحانات الدور الأول.