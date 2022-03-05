شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أوكرانية: معارك طاحنة تدور فى شوارع مدينة سومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أوكرانية اليوم، إن معارك طاحنة تدور فى شوارع مدينة سومى، وحثت السلطات المدنيين بالتزام المنازل، حسبما ذكرت شبكة العربية.

فى الوقت نفسه أعلنت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على مدينة جوستومير شمال العاصمة الأوكرانية، كما أكدت أن ميناء ماريوبول الاستراتيجى فى شرق أوكرانيا تعرض اليوم السبت لـ "حصار" يفرضه الجيش الروسى، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، داعيا إلى إنشاء ممر إنسانى، وقال فاديم بويتشينكو، فى رسالة على حساب "تليجرام" التابع لبلدية هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة والمطلة على بحر آزوف، "حاليا نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من تحت الحصار".

وكان رئيس البلدية اتهم أيضا فى رسالة عبر تيليجرام، الروس والقوات الموالية لهم بمنع عمليات الإجلاء وإمداد المدينة الساحلية.

كما أعلن أن القوات الروسية "دمرت الجسور والقطارات لمنع إخراج االمدنيين، أو الحصول على الإمدادات"، وفق تعبيره.

وزعم أن "روسيا تسعى لحصار المدينة كما كانت الحال فى لينينجراد" فى إشارة إلى المدينة السوفياتية التى أصبحت تعرف اليوم بسانت بطرسبرغ، والتى حاصرها فى الحرب العالمية النازيون.

يذكرأن، بحث مجلس الأمن قصف منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وقالت مسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، إن كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووية، وأضافت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، خلال كلمتها، أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يجب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول للمحطات النووية بأوكرانيا.

وحذرت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، من أي تسرب إشعاعي بسبب الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن العمليات العسكرية قرب المنشآت النووية غير مقبولة.

وأوضحت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، أن المدن الأوكرانية تقع تحت الحصار وتتعرض لاعتداء مستمر، لافتة إلى أن الدبلوماسية وحدها يمكنها التوصل لحل دائم للنزاع في أوكرانيا.

وتابعت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، أن القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورا، ونرحب باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة.

كما قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو جروسي، إن الوكالة تنسق مع وكالة المراقبة النووية في أوكرانيا، موضحا أن هناك 4 منشآت نووية كبيرة في أوكرانيا.

وأضاف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال كلمته بمجلس الأمن: القوات الروسية تقدمت الليلة الماضية نحو منشأة "زابوريجيا"، موضحا أن صواريخ أصابت مبنى مجاورا لمكان 6 مفاعلات نووية في "زابوريجيا".

وتابع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نيران اندلعت في منشأة "زابوريجيا" بعد قصفها أمس، ونحاول متابعة الموقف بشأن المنشآت النووية الأوكرانية، وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المفاعلات النووية الأوكرانية لم تتضرر بسبب المعارك حتى الآن.

فيما قالت السفيرة كارين بيرس المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، إن لندن طلبت عقد الجلسة الطارئة بعد قصف منشأة نووية أمس، موضحة أن مهاجمة محطة نووية في أوكرانيا حادثة غير مسبوقة.

وأضافت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الأمن، أن حسابات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كانت خاطئة بشأن مقاومة أوكرانيا، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يزيد من معاناة الأوكرانيين.

ودعت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، روسيا لوقف الحرب والدخول في الحوار، موضحة أن استمرار الحرب في أوكرانيا يتسبب في كارثة إنسانية.