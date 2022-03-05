شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد وضوابط تسجيل طلاب المنازل استمارة امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة، تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد ملء البيانات.

- أخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارة للامتحانات 7 أبريل المقبل.

- بعد هذه المواعيد لن يتم قبول اى استمارات من الطلاب.

- يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب.

- اعتماد وختم الاستمارة من المدرسة التابع لها الطالب.

- الطالب الراسب من العام الماضى أو الأعوام السابقة تسجل الاستمارة من خلال الكنترول.

- تعتمد من الإدارة التعليمية.

- يرفق الطالب بالاستمارة ما يثبت حصوله على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- تقديم بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية.

- يشمل بيان النجاح الصف الأول الثانوى إلى الصف الثانى الثانوى.

- يشمل أيضا من الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث الثانوى أو ما يعادله.

- يوضح ببيان النجاح اللغة الثانية التى أدى فيها الطالب الامتحان.

- بيان رسوب الطالب فى الصف الثالث الثانوى العام لكل سنة.

- تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة من بطاقة الرقم القومى.

- ثلاث صور حديث للطالب على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية.

- كتابة اسم الطالب أسفل الصورة وخلفها طبقا للمدون فى شهادة الميلاد وتختم بخاتم شعار الجمهورية.

- تعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة.

- يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تتولى الإدارة التعليمية " شئون الطلبة والامتحانات" مراجعة الاستمارات.

- يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التى تقدم فيها للامتحان.

- يرفق مع الطلب إيصال مقبول الدفع بمبلغ 10 جنيهات.