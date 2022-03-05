شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد وضوابط تسجيل طلاب المنازل استمارة امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
- أخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارة للامتحانات 7 أبريل المقبل.
- بعد هذه المواعيد لن يتم قبول اى استمارات من الطلاب.
- يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب.
- اعتماد وختم الاستمارة من المدرسة التابع لها الطالب.
- الطالب الراسب من العام الماضى أو الأعوام السابقة تسجل الاستمارة من خلال الكنترول.
- تعتمد من الإدارة التعليمية.
- يرفق الطالب بالاستمارة ما يثبت حصوله على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
- تقديم بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية.
- يشمل بيان النجاح الصف الأول الثانوى إلى الصف الثانى الثانوى.
- يشمل أيضا من الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث الثانوى أو ما يعادله.
- يوضح ببيان النجاح اللغة الثانية التى أدى فيها الطالب الامتحان.
- بيان رسوب الطالب فى الصف الثالث الثانوى العام لكل سنة.
- تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة من بطاقة الرقم القومى.
- ثلاث صور حديث للطالب على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية.
- كتابة اسم الطالب أسفل الصورة وخلفها طبقا للمدون فى شهادة الميلاد وتختم بخاتم شعار الجمهورية.
- تعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة.
- يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
- تتولى الإدارة التعليمية " شئون الطلبة والامتحانات" مراجعة الاستمارات.
- يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التى تقدم فيها للامتحان.
- يرفق مع الطلب إيصال مقبول الدفع بمبلغ 10 جنيهات.