إنهاء المناهج قبل رمضان وتغيير موعد امتحان الثانوية.. الحكومة تكشف حقيقة 4 شائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 4 شائعات وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

ويرصد "الخليج 365" رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الـ5 شائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية:

1- تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ماتردد حول تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، مُوضحةً أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها.

2- إنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي قبل رمضان؟ بيان يوضح

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ماتردد حول إصدار قرار رسمي بإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 قبل حلول شهر رمضان المقبل، غير صحيح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 قبل حلول شهر رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُشددةً على التزام كافة المدارس بتدريس مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي كاملة وفقاً للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

3- نقص السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية.

4- تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،ماتردد حول إصدار قرار رسمي بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية.