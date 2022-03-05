توجيهات الرئيس السيسي المتعلقة بطرق ومحاور القاهرة تتصدر الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

سلطت الصحف الصادرة اليوم /السبت/، الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتوسعة الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"الجمهورية"، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، أخذًا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال تفقد الرئيس السيسي للأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي تفقد خلال جولته الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار، في منطقة مسطرد امتدادًا لمحور عدلي منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، التي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تفقد الرئيس استكمال الأعمال الإنشائية في محور «شينزو آبي»، الذي يسهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول 15 كيلومترًا وبواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه، كما يتضمن 10 كباري علوية.

وسلطت الصحف الضوء على إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إقامة معارض"أهلا رمضان" في الفترة من 24 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال لقاء وزير التموين برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين.

ونقلت عن مصيلحي قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ‏معارض" أهلا رمضان" ‏اهتماما خاصا، وأنه وجه بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعة بتخفيضات كبيرة، وأوضح ‏أن المعرض الرئيسي"أهلا رمضان" سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تحت ‏رعاية رئيس الوزراء ‏الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيضات تتراوح مابين 20 إلى 25%.

وسلطت الصحف الصادرة اليوم الضوء على تأكيد عدد من الوزراء أن القيادة السياسية تولي التنمية المستدامة اهتماما خاصا لتحقيق الاستقرار المجتمعي والنهوض بالدولة المصرية والارتقاء بالصناعة وتوطينها في مصر إلى جانب رعاية الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والحفاظ على البيئة مع مراعاة الأبعاد والأهداف الاجتماعية، وأن اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة جعل مصر في مصاف الدول التي استطاعت التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وأشارت الصحف إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة الذي تنظمه "الأورمان" بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة وزراء: التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والتجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ولفيف من رؤوساء البنوك واالمنظمات الدولية الكبرى وخبراء التنمية المستدامة في العالم، وذلك خلال الفترة من 2 ـ 5 مارس المقبل بمحافظة الأقصر.

وأبرزت الصحف بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع وفد من شركة (إيني) الإيطالية، استعدادات الشركة لضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، وفقاً لاتفاق الالتزام الموقع في شهر ديسمبر الماضي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله.

وأشارت إلى أن وزير البترول ناقش مع الوفد الذي ضم جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية، وأنتونيو بانزا الرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا، وكريستيان سينيوريتو نائب رئيس العمليات للموارد الطبيعية، أنشطة الشركة الإيطالية في مصر والمشروعات الحالية والمستقبلية وبرامج ضخ الاستثمارات، في إطار الخطة الموضوعة لزيادة مستويات الإنتاج من الحقول الحالية.

وأوضحت الصحف أن الجانبين بحثا خطط تنمية عدد من الحقول والبرامج الزمنية لوضعها على خريطة الإنتاج، وكذلك موقف مناطق الامتياز الجديدة التي فازت بها (إيني) في المزايدة العالمية الرقمية الأولى، والتي تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن تطورات أسعار البترول العالمية وتأثيرها على فرص زيادة ضخ الاستثمارات.

ونقلت عن وزير البترول قوله إن شركة (إيني) تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، وأكبر منتج للبترول والغاز في مصر، وتأتي في صدارة الشركات الإيطالية التي تضخ استثمارات في الاقتصاد المصري، وإن قطاع البترول يعمل حالياً مع شركائه الأجانب ومن ضمنهم شركة (إيني) للإعداد لمبادرات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولي والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين.ش