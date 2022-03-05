حدث ليلاً| شوقي يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة.. والأرصاد تكشف موعد انتهاء الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

13 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 983 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 418462 حتى أمس الجمعة.

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عودة رياح الخماسين.. الارصاد تحذر مرضى الحساسية والأمراض التنفسية من طقس السبت والأحد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة عودة رياح الخماسين بعد غياب 4 سنوات، قائلة: "مع نهاية أي فصل نشهد فترة تقلبات جوية من إرتفاع وإنخفاض بدرجات الحرارة، مشيرة إلى أن شهر مارس يشهد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع وتصاحبه سنويًا حالة من التلقبات الجوية العنيفة نسبيًا أو ما تعرف برياح الخماسين.

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الأرصاد: الشتاء ينتهي 20 مارس

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الشتاء سينتهي 20 مارس الجاري ودرجات الصغرى منخفضة، وهناك برودة في فترات الليل، ووارد تقلبات جوية تحدث، معلقا: "من الصعب نشوف برد يناير".

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وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد يقيس مستويات فهم نواتج التعلم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الثانوية العامة القديم كان يحتوي على أسئلة تقييم تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات، أما نظام الثانوية العامة الجديد فهو عبارة عن أسئلة تقييم تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

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الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس في 5 أيام: شبورة ونشاط للرياح وظاهرة مسيطرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من السبت 5 مارس 2022 إلى الخميس 10 مارس 2022.

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حسام عفيفي نقيبًا لمهندسي القاهرة خلفا لهشام أبو سنة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، فوز المهندس حسام عفيفي، بمقعد نقابة فرعية القاهرة.

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مصرع رضيع وشاب وإصابة 7 أشخاص في تصادم بالدقهلية ‏

لقي طفل رضيع وشاب مصرعهما وأصيب 7 أشخاص آخرين، بينهم والد الطفل المتوفي، و2 من أشقائه في ‏محافظة الدقهلية مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم مركبتي توك توك مع سيارة ميكروباص على طريق "دكرنس – ‏نجير" وذلك أثناء عودة عدد من المصابين من أحد الأفراح.

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كيف تتأثر مصر من ارتفاع أسعار القمح العالمية؟

قفزت أسعار القمح عالميًا بمعدل 40% فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21% حتى الآن في عام 2022 بعد ارتفاعها بأكثر من 20% فقط طوال عام 2021.

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مايكروسوفت تعلق مبيعاتها وخدماتها في روسيا

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات أنها علقت جميع مبيعاتها وخدماتها في روسيا، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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استبعاد الأسهم الروسية من مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز

استبعدت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية الأمريكية جميع الأسهم الروسية من مؤشريها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

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بوتين يوقع قوانين تقيد حرية التعبير

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة قوانين تقيد حرية التعبير في البلاد.

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اليابان: كوريا الشمالية تجري تاسع تجربة صاروخية هذ العام

قالت الحكومة اليابانية في وقت مبكر اليوم السبت إن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية جديدة هي التاسعة هذا العام.

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روسيا تعلن عن عقار جديد يعالج "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل عقار "أتريكسن" من تصنيع شركة الأدوية "فالنتا فارم".

ويخصص هذا الدواء لعلاج عدوى الفيروس التاجي في مساره الخفيف، وقد يستخدم مستقبلا لعلاج الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة الأخرى، بما في ذلك الإنفلونزا، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

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