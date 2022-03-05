بعد اللجوء للنيابة.. التفاصيل الكاملة لأزمة شريف عامر ونقابة الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تصاعدت أزمة نقابة الإعلاميين، والإعلامي شريف عامر، بعدما أعلنت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدًا الأخطاء الفادحة التي ارتكبها عامر ومبروك عطية.

ويستعرض الخليج 365 تفاصيل أزمة شريف عامر ونقابة الإعلاميين في هذا التقرير:

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بعد تصريحات للشيخ مبروك عطية أثناء استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، حيث تحدث عن الزواج بما يشبه الفتاوى، وهي التصريحات التي شغلت الرأي العام منذ يومين وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت سببًا مباشرًا في استدعاء نقابة الإعلاميين لهما للتحقيق.

وقال الشيخ مبروك عطية إن هناك زيجات في مصر حكمها حرام وذلك لعدم توافر شروط الزواج، مضيفًا بأن "الزواج يكون واجباً في حالتين: القدرة على الإنفاق، والقدرة على معاشرة المرأة، وثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، غير القادر على الباءة زواجتهم حرام، لافتاً إلى أن هناك من يقوم بأخذ جرعات من الأدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام".

تحرك نقابة الإعلاميين

بدورها، أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج "يحدث في مصر" على شاشة "Mbc مصر"، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

وجاء في بيان من النقابة، أن شريف عامر خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالإتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري، وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع.

وأكدت نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانه لأي مصري.

وحذرت النقابة إدارة "mbc مصر" من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها، مؤكدة أن المحتوى الإعلامي المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية، ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.

شريف عامر يرد

من جهته، عقّب الإعلامي شريف عامر على استدعائه من قبل نقابة الإعلاميين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، وذلك لما تضمنه حواره مع الدكتور مبروك عطية ببرنامجه، قائلا: "بقالي 30 سنة بشتغل في هذه المهنة ولم يكن اسمي هو الخبر.. ولكن في آخر 4 أشهر اسمي بقى خبر ولم أكن أسعى لذلك".

قال عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، إنه تم تداول فيديو مجتزأ لحواره مع الدكتور مبروك عطية على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"، مضيفا أنه تعلم الصحافة على يد أساتذة كبار، وقال: "أنا راجل بمشي مستقيم الضهر مرفوع الراس".

وأضاف أن المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها أصدرت بيانًا عن الأمر، مطالبًا طارق سعدة نقيب الإعلاميين عدم الاجتزاء من السياق، مستنكرًا وصف بيان النقابة بأن الدكتور مبروك عطية ينطق بما لا يعي، معلقا: "عند هنا يا عم طارق ونقف، لن أسمح لأي كائن من كان أن يقول على المواطن شريف عامر أنه يقصد إهانة الشعب المصري".

وتابع: "دكتور مبروك عطية كان بيتكلم عن موضوع بدأ منذ بداية الأسبوع في احتفالية حضرها الرئيس السيسي"، مؤكدًا أن "كل ضيوف البرنامج من أصحاب السلطة في تخصصهم".

واستطرد مخاطبًا طارق سعدة: "أنا عمري ما كنت جزءا من خبر.. بس أنا بمشي ضهري مفرود وراسي مرفوعة.. أرجوك لا يتم الاجتزاء، اعرض الفيديو كاملا، أنا مش هارفع قضية عليك، بلاش ترتكبوا اللي بتقولوا للناس متعملهوش، لما تقول على شريف عامر غيض من فيض يبقا أنت راجل غلطان، أنا عمري ما أهين الشعب المصري، أنا راجل ربيت ولادي ومستعد أقعد في البيت، أنا عمري ما كنت أتخيل إني اتكلم مع حد كده، ولكن أنا اتعلمت أمشي مستقيم الراس ومفيش على راسي بطحة".

الإعلاميين: سنتقدم ببلاغ للنيابة

عقب ذلك، قالت نقابة الإعلاميين، إنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدًا الأخطاء الفادحة التي ارتكبها شريف عامر ومبروك عطية.

وأشارت النقابة إلى أن الفيديو الخاص منشور على الصفحة الرسمية للنقابة، داعية الجميع إلى مشاهدته.

وتابعت: "وهذا يعتبر غيض من فيض التجاوزات المهنية والاأخلاقية بحق المجتمع والمشاهدين. وأكدت النقابة: "أننا في دولة قانون ولن يسمح بإهانة المصريين".

وأضافت أنها ستسمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلامية التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية والتي تعتبر نفسها صاحبة رسالة مهما كلفنا هذا.