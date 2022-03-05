"كورونا" في 24 ساعة| 1121 إصابة في مصر.. وصينيون يطورون لقاحًا قابلًا للاستنشاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 13 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

13 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

خالفوا التعليمات.. تحصيل 7 آلاف غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

أليانز للتأمين حياه تسدد 161 مليون جنيه تعويضات وفاة بسبب كورونا في عامين

باحثون صينيون يطورون لقاحا مضادا لكورونا قابلا للاستنشاق

كورونا اليوم: عقار جديد للعلاج.. وهل للكمامات تاريخ صلاحية؟