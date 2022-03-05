شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: سعر كيلو اللحمة فى منافذ الوزارة 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن سعر كيلو اللحمة فى منافذ الوزارة 120 جنيه للكيلو مشيرًا إلى ان اللحوم من انتاج المزارع التابعة للوزارة.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتخفيف العبء عن المواطنين و توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

يشار إلى أن منتجات اللحوم بوزارة الزراعة هى الأفضل جودة حيث يتم الإشراف عليها من قبل خبراء متخصصين بشكل دقيق للغاية كماأنها الأفضل سعراً.

الجدير بالذكر ان الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لرفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال افتتاح منافذ فى المحافظات لتوفير السلع الغذائية منلحوم ودواجن وأسماك وألبان وزيوت وفاكهة وخضروات.