شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع الكهرباء عن 14 قرية بكفر الشيخ لمدة 6 ساعات بسبب الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن 14 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، بيلا، فوه، الرياض، قلين"، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها.

وسيجرى فصل التيار الكهربائى عن 14 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى المرابعين بكفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الصافية بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى دخول العبايدة بسيدى سالم، ولا تتاثر بالفصل أى قرية، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفرالعجمى ببيلا.

وتتأثر بالفصل قرية كفر العجمي، وكفر فته وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى عربان بفوه، وتتأثر بالفصل قرية عربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ريف الرياض بالرياض، وتتأثر بالفصل قرى مجلس قروى أم سن، ومياه أم جعفر، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى المزلقان بدسوق، وتتأثر بالفصل نقابة التطبقيين وفهمى رفاعى، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الكوم الطويل ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكوم الطويل وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الحكمة بكفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرى المنطقة الصناعية بكفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو رأس بدسوق، وتتأثر بالفصل قرى منطقة أبو رأس، المركز الطبي، حى مكة.