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يحقق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات.. 7 معلومات عن لقاح كورونا المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصرى الجديد إيجى فاكس المضاد لفيروس كورونا، وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز 7 معلومات عن اللقاح:

 

1 - لقاح مصرى وابتكار لعلماء مصريين بمركز اللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة. 
 

2 - الانتهاء من التجارب الإكلينيكية على حيوانات التجارب وشملت 3 أنواع من الحيوانات.
 

3- نتائج الدراسات ما قبل الإكلينيكية، والتي جرت في المعمل وعلى الحيوانات، أثبتت تزايد الأجسام المُضادة في الدم ضد كورونا بعد جرعتين من «إيجي فاكس».
 

4 - الطاقة الإنتاجية للقاح، ستبلغ أكثر من 500 مليون جرعة سنويًّا، بواقع قرابة 1.6 مليون جرعة يوميًّا؛ ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتصدير للخارج بكميات كبيرة.
 

5- تجرى مرحلة التجارب السريرية على البشر فى مستشفيات جامعة القاهرة بقصر العينى.
 

6 - الحالة الصحية للمتطوعين الحاصلين على الجرعتين من اللقاح آمنة ومستقرة ولا توجد أعراض جانبية.
 

7 - المرحلة الأولى من التجارب السريرية تجرى على 45 متطوعا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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