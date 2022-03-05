شكرا لقرائتكم خبر عن يحقق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات.. 7 معلومات عن لقاح كورونا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصرى الجديد إيجى فاكس المضاد لفيروس كورونا، وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز 7 معلومات عن اللقاح:

1 - لقاح مصرى وابتكار لعلماء مصريين بمركز اللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة.



2 - الانتهاء من التجارب الإكلينيكية على حيوانات التجارب وشملت 3 أنواع من الحيوانات.



3- نتائج الدراسات ما قبل الإكلينيكية، والتي جرت في المعمل وعلى الحيوانات، أثبتت تزايد الأجسام المُضادة في الدم ضد كورونا بعد جرعتين من «إيجي فاكس».



4 - الطاقة الإنتاجية للقاح، ستبلغ أكثر من 500 مليون جرعة سنويًّا، بواقع قرابة 1.6 مليون جرعة يوميًّا؛ ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتصدير للخارج بكميات كبيرة.



5- تجرى مرحلة التجارب السريرية على البشر فى مستشفيات جامعة القاهرة بقصر العينى.



6 - الحالة الصحية للمتطوعين الحاصلين على الجرعتين من اللقاح آمنة ومستقرة ولا توجد أعراض جانبية.



7 - المرحلة الأولى من التجارب السريرية تجرى على 45 متطوعا.